一站式系統整合 LINE、Messenger、Instagram 多渠道 Chatbot，搭配 CRM 資料導入，並可直接應用系統會員中心，打造 SCRM，達到數據整合經營。
多樣行銷應用模組，提高趣味互動性與好友黏著度，同步增粉導購，結合自動化行銷與進階標籤功能，行銷更具實質成效。
可視化數據儀表板，提供行銷關鍵數據，完整檢視好友活躍度、互動率及用戶生命週期，有效洞悉消費者行為。
一站式管理 LINE、Messenger、Instagram 多渠道 Chatbot，搭配會員中心模組整合線上線下資料，透過 API 串接品牌 CRM，輕鬆掌握自有數據。
滿足品牌因應不同情境，達到迅速增粉、提高互動率的效果，結合自動化行銷顧客旅程腳本，以過去互動數據為基礎，精準推播適性內容，賦予創新體驗，增粉導購極大化。
訊息功能、OMO 導流、優惠券、遊戲模組等多樣功能皆可觸發標籤。透過交集、聯集、補集等標籤群組，進一步深層分眾，精準掌握受眾。
關鍵圖表呈現好友活躍程度與分佈時間、標籤及關鍵字應用趨勢等。用戶分眾數據每日定期更新，輕鬆掌握 Chatbot 經營狀況。
杏一 LINE 官方帳號整合線上會員卡、點數累積與折價券，並納入交易明細、數位保固卡等功能，將數位工具的運用與深耕視為發展重點，以完整涵蓋居家照護需求，為用戶提供更便利的服務。
全球人壽與愛酷智能科技合作創建 LINE 官方帳號，透過「保險知識趣味化」、「創意主題活動」、「服務整合與個人化推播」三階段戰略，大幅提升用戶互動與品牌黏著度，搶佔市場龍頭。
愛酷智能科技協助犀動智能科技整合智能語音管家及 LINE 對話式商務，為飯店業者打造智慧旅宿解決方案，並有效掌握數據，在 OTA（Online Travel Agencies ）業者的激烈競爭中殺出血路。
AccuNIX 提供遊戲、票券、會員中心、自動化行銷等數十項多元應用模組，讓行銷人員輕鬆玩出新意，打造多樣化互動情境。此外，一站式系統整合管理多渠道 Chatbot，結合可視化關鍵圖表，賦能數據達到深度洞察，從社群軟體出發，創造行銷結合科技的高效應用！
一站式系統整合 LINE、Messenger、Instagram 多渠道 Chatbot，並透過會員中心模組收整線上線下數據。企業不需大量導入費及時間，即可一次掌握消費、會員紀錄，打造輕量 CRM 與 SCRM。
後台數據儀表板中，關鍵圖表包含用戶生命週期、24 小時好友分佈、訊息及標籤使用狀況、關鍵字趨勢與觸發腳本完成率等，透過用戶分群計算，了解好友活躍程度，以掌握 Chatbot 經營狀況，進而優化與調整行銷策略。
多元應用包含遊戲模組、票券模組、自動化行銷、會員中心等功能，協助企業與用戶進行深度互動與溝通，輔以智能貼標與 AI 演算法應用，以及數據整合與累積，達到分群分眾、進一步深度洞察、分析、預測，及以消費者為中心的個人化精準行銷。