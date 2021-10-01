Innovate Excellence
開創高效行銷新量能
我們協助企業透過 MarTech 掌握自有數據資產，進而提升會員經濟下的顧客終身價值。
我們協助企業透過 MarTech 掌握自有數據資產，進而提升會員經濟下的顧客終身價值。
Honered by
更安全、靈活地掌握數據資產，滿足企業對資料存儲彈性、高度運算效能與資安保護的需求。
整合線上 / 線下、動態 / 靜態的行銷渠道，以利後續數據搜集、管理與應用。
將數據整合歸戶，建立完整消費者行為輪廓，並透過自動化行銷工具達到多元應用。
透過 AI 演算法訓練企業專屬數據，進而智慧貼標、深度分析與預測，達到精準個人化行銷。
包含品牌數位行銷、MarTech 技術應用、系統整合導入、數據洞察分析與行銷綜效檢視的高度整合服務。與企業攜手，完成數位轉型之路上的每個里程碑。
透過易上手的 Low-Code（低程式碼開發）一站式行銷系統、AI 人工智慧驅動決策、AccuID 識別技術等多項專利整合多源數據，識別顧客輪廓，企業能夠完整掌握跨渠道數據，進而深度洞察消費者行為，以此為基礎創造精準個人化行銷。
愛酷智能科技服務市場數百家大型企業客戶，擁有豐富顧問經驗，依照不同產業需求彈性調整，開發專屬功能，提供量身訂制規劃，實現企業多元行銷情境。
個人化精準行銷，多元智能應用
多渠道 Chatbot 整合，OMO 互動全掌握
・顧客體驗策略規劃
・數據應用顧問
・用戶體驗設計
・社群經營與媒體操作
・雲端科技規劃
・資訊安全服務
・整合應用加值
致力於用「科技」翻轉行銷，協助企業掌握自有數據，開創高效行銷新量能。
愛酷持續推動多項研發計畫，並獲得多項專利。
2018 年 4 月於台北創立，我們期許能持續快速成長，並創造更多里程碑。
致力於用「科技」翻轉行銷，協助企業掌握自有數據，開創高效行銷新量能。
愛酷持續推動多項研發計畫，並獲得多項專利。
2018 年 4 月於台北創立，我們期許能持續快速成長，並創造更多里程碑。
協助企業設計數據存儲架構，處理資料串接與轉化，部署安全且靈活的雲端解決方案，並提供 MarTech 顧問諮詢、深入解析及預測。
符合國際與台灣資通安全管理法之國家資訊安全標準，為企業打造更安心、安全的數位環境。
將 LINE AI 結合至企業服務歷程中，整合高度客製化與模組化功能，以數據化方式為品牌打造自有的 LINE Eco-system。
具備 LINE biz-solution 的 API 串接應用與開發技術，協助企業發展多元應用，深化顧客忠誠度。
Enterprise Clients
Strategic Partners
新安東京海上借力 MarTech 新創，網路投保率大勝同業
新安東京海上產險透過 AccuCDP 整合各渠道數據，以「AccuID 專利識別技術」整合用戶瀏覽、點擊等行為，並透過「行銷漏斗」針對全險種或單一險種進行轉換率分析及優化，找出顧客體驗流程中的流失階段，更輕鬆掌握消費者輪廓。
醫療零售產業 OMO 新浪潮，杏一透過 MarTech 打造數位會員生態系
杏一 LINE 官方帳號整合線上會員卡、點數累積與折價券，並納入交易明細、數位保固卡等功能，將數位工具的運用與深耕視為發展重點，以完整涵蓋居家照護需求，為用戶提供更便利的服務。
數位科技全面超前部署，全球人壽打造以人為本的創新用戶體驗
全球人壽與愛酷智能科技合作創建 LINE 官方帳號，透過「保險知識趣味化」、「創意主題活動」、「服務整合與個人化推播」三階段戰略，大幅提升用戶互動與品牌黏著度，搶佔市場龍頭。