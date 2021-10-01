醫療零售產業 OMO 新浪潮，杏一透過 MarTech 打造數位會員生態系

杏一 LINE 官方帳號整合線上會員卡、點數累積與折價券，並納入交易明細、數位保固卡等功能，將數位工具的運用與深耕視為發展重點，以完整涵蓋居家照護需求，為用戶提供更便利的服務。