愛酷智能科技 AccuID 識別技術等多項專利，協助企業歸戶 CRM 與 SCRM 資料，完整搜集全通路第一方數據，全面掌握 360 度消費者輪廓。
標籤系統針對符合特定條件的顧客貼標，透過標籤組合運用，針對不同行銷檔期找出對應精準受眾。
透過自動化行銷旅程，及多元行銷出口，提供不同內容給不同需求的消費者，達到個人化精準行銷。
AccuCDP 關鍵數據指標包含顧客資料、行為歷程及深度分析功能，有效計算顧客終身價值，輕鬆分辨高貢獻度會員。
第三方 Cookie 退場沒關係！愛酷智能科技透過多項專利技術，協助企業收整多源數據，比對用戶匿名行為並整合歸戶，完整消費者輪廓。
AccuID 專利識別技術透過 FPC（Finger Print Code）數位指紋碼，採集用戶於多渠道行為，可精準辨識匿名單一用戶在不同裝置、瀏覽器產生的多個指紋碼，整合歸戶為唯一識別碼的 AccuID。
「屬性型標籤」根據 CRM 資料產生；「觸發型標籤」捕捉用戶消費意圖與行為；「探勘型標籤」則是 AI 自動生成符合顧客行為的標籤；企業也可自行匯入名單產生「自定義標籤」，達到智能自動化貼標、精準圈選受眾。
AI 智能演算法快速定義消費者行為，設計全自動化顧客旅程。當顧客完成特定條件，便觸發排程事件，並再次精準貼標！量身打造個人化行銷情境，提升消費節點轉換率與會員經營綜效。
數據儀表板即時反映最關鍵的指標洞察，挖掘顧客旅程中表現出的意圖與行為，提供最真實與完整的分析結果，行銷人員即可掌握去蕪存菁後的數據，並快速判斷最佳行銷策略。
新安東京海上產險透過 AccuCDP 整合各渠道數據，以「AccuID 專利識別技術」整合用戶瀏覽、點擊等行為，並透過「行銷漏斗」針對全險種或單一險種進行轉換率分析及優化，找出顧客體驗流程中的流失階段，更輕鬆掌握消費者輪廓。
愛酷智能科技「AccuID 識別專利技術」結合客戶端 CRM 與 SCRM 資料，可識別用戶於多網域的真實完整的互動行為與消費輪廓，並非採用抽樣數據分析，且將同一用戶在各渠道中的瀏覽資料整合歸戶，以利企業取得真實名單，作為後續行銷使用。AccuCDP 應用匿名瀏覽紀錄與多源數據，將用戶整合於單一 FPC，直到登入後，利用企業 CRM 比對會員資料完成歸戶，並追溯用戶過去所有瀏覽意圖。
愛酷智能科技透過「AccuID 專利識別技術」協助企業埋碼、追蹤、採集並整合用戶於多元渠道的行為。 識別的內容包含「基礎搜集項目」及「事件搜集項目」： ■ 基礎搜集項目：在網頁埋設指定程式碼，當用戶進入網頁，追蹤程式會自動產出一組專屬該使用者的 FPC (Finger Print Code) 數位指紋碼。 ■ 事件搜集項目：於網站中針對指定行為埋設程式碼，此為「事件追蹤設定」，事件類型包含點擊、註冊會員等特定行為，當用戶完成特定行為，則觸發該事件代碼，會被記錄在上述那一組 FPC，並可整合 GA4 等多源數據，產生更多用途的應用情境。 歸戶：當用戶完成「事件搜集項目」中的「註冊會員」或「會員跨渠道綁定」，或是透過企業 API 串接會員資料，AccuCDP 即可透過「唯一值」將用戶在不同渠道的行為（及對應的 FPC）整合歸戶，此「唯一值」必須是專屬該用戶、且不重複的資料，例如：會員卡號、手機號碼、Email 等，由品牌自行定義。
AccuCDP 協助企業計算用戶的消費週期、消費頻率與消費金額，並透過「持續經營」、「刺激購買」、「積極喚醒」等標籤將用戶分類。使企業能更精準分配行銷預算，針對高價值名單進行互動。
AccuCDP 的「標籤系統」讓企業設定自動貼標條件，即可將觸發特定事件的用戶貼標分類，並且透過 AI 演算法，將會員貢獻程度再探勘分類，取得肉眼無法辨識的重要資訊。企業可進一步運用「受眾包管理」將用戶名單去蕪存菁，省下資訊端耗時耗工的篩選成本，提升行銷轉換率。