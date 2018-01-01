防詐騙聲明

近日有不肖人士冒用本公司之名義，對外招募合作會員，要求共同出資完成收益，騙取會員支付技術服務費用。

本公司特此聲明，切勿相信非愛酷智能科技官方提供之文件與資訊，若有任何疑問，請撥打「反詐騙專線 165」。