2022
Nov.
微軟解決方案合作夥伴
Aug.
LINE CLOVA 技術夥伴
May.
InnoVEX D talk 10 Surpassing 評審特別獎
Jan.
獲頒英國標準協會 ISO/IEC 27001 認證
Nov.
微軟解決方案合作夥伴
Aug.
LINE CLOVA 技術夥伴
May.
InnoVEX D talk 10 Surpassing 評審特別獎
Jan.
獲頒英國標準協會 ISO/IEC 27001 認證
Nov.
DSA 數位奇點獎，入圍 10 項大獎，榮獲 1 金 2 銅
完成 Ｂ 輪募資，由 PChome、創新工業技術移轉、恆隆行領投，累計共 3 億元資金
微軟雲端服務金級合作夥伴
Aug.
微軟 FY21 Best ISV 最佳獨立軟體供應商
Jan.
獲新安東京海上產險、交大天使投資俱樂部領投 Pre- A 輪募資 7000 萬元，及 ADWAYS 集團領投、國家發展基金挹注 A 輪投資，累積 1.35 億元資金
Dec.
完成第一期 MarTech 生態系建構 (包含：50+ 家創意行銷夥伴與 MarTech 技術夥伴）
獲頒第五屆 IAPS AWARD，入選 IAPS 加速器 2020 Top 6 優秀新創
DSA 數位奇點獎，入圍 14 項大獎，榮獲 1 金 1 銀 2 銅
入選 IAPS 交大產業加速器
Oct.
第一屆 經濟部工業局 人工智慧技術服務機構 能量登錄認證
Jun.
入選 AAMA 台北搖籃計畫
Nov.
微軟 AI infinity AI 創新啟動獎
Sep.
Meet Neo Star 年度最具成長潛力新創
Jul.
LINE 官方帳號技術夥伴
May.
入選 PwC 資誠創業成長加速器
Apr.
入選首屆微軟新創加速器
Sep.
入選微軟 AI 100 計畫
工業局資訊應用服務創新創業新秀選拔銀獎
台灣 LINE 黑客松冠軍
Apr.
公司成立