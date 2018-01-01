防詐騙聲明：切勿相信任何冒充本公司名義之會員招募與費用支付。 查看完整聲明稿

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  • 解決方案
    行銷科技全面整合
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    MarTech 範疇很廣，資源分散該如何整合管理？

    數據驅動精準行銷
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    如何整合數據資產，創造專屬顧客體驗？

    各式產業應用模組
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    每個產業都有各自的需求與規範，模組化的產品能滿足我們的需求嗎？

  • 產品
    跨渠道顧客數據平台
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    個人化精準行銷，多元智能應用

    對話式商務應用平台
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    多渠道 Chatbot 整合，OMO 互動全掌握

  • 服務
    品牌營運
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    協助品牌提升商業目標價值，提供最適切的數位體驗行銷。

    雲端規劃
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    三階段整合規劃，建構最穩固的行銷基底。

  • 關於愛酷
    企業理念
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    研發成果
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    發展沿革
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  • 資源中心
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發展沿革

發展沿革

2018 年 4 月於台北創立，我們期許能持續快速成長，並創造更多里程碑。

2022

Nov.

微軟解決方案合作夥伴

Aug.

LINE CLOVA 技術夥伴

May.

InnoVEX D talk 10 Surpassing 評審特別獎

Jan.

獲頒英國標準協會 ISO/IEC 27001 認證

2021

Nov.

DSA 數位奇點獎，入圍 10 項大獎，榮獲 1 金 2 銅

完成 Ｂ 輪募資，由 PChome、創新工業技術移轉、恆隆行領投，累計共 3 億元資金

微軟雲端服務金級合作夥伴

Aug.

微軟 FY21 Best ISV 最佳獨立軟體供應商

Jan.

獲新安東京海上產險、交大天使投資俱樂部領投 Pre- A 輪募資 7000 萬元，及 ADWAYS 集團領投、國家發展基金挹注 A 輪投資，累積 1.35 億元資金

2020

Dec.

完成第一期 MarTech 生態系建構 (包含：50+ 家創意行銷夥伴與 MarTech 技術夥伴）

獲頒第五屆 IAPS AWARD，入選 IAPS 加速器 2020 Top 6 優秀新創

DSA 數位奇點獎，入圍 14 項大獎，榮獲 1 金 1 銀 2 銅

入選 IAPS 交大產業加速器

Oct.

第一屆 經濟部工業局 人工智慧技術服務機構 能量登錄認證

Jun.

入選 AAMA 台北搖籃計畫

2019

Nov.

微軟 AI infinity AI 創新啟動獎

Sep.

Meet Neo Star 年度最具成長潛力新創

Jul.

LINE 官方帳號技術夥伴

May.

入選 PwC 資誠創業成長加速器

Apr.

入選首屆微軟新創加速器

2018

Sep.

入選微軟 AI 100 計畫

工業局資訊應用服務創新創業新秀選拔銀獎

台灣 LINE 黑客松冠軍

Apr.

公司成立

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愛酷智能科技股份有限公司
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防詐騙聲明

近日有不肖人士冒用本公司之名義，對外招募合作會員，要求共同出資完成收益，騙取會員支付技術服務費用。

本公司特此聲明，切勿相信非愛酷智能科技官方提供之文件與資訊，若有任何疑問，請撥打「反詐騙專線 165」。