多元應用包含遊戲模組、票券模組、自動化行銷、會員中心等功能，協助企業與用戶進行深度互動與溝通，輔以智能貼標與 AI 演算法應用，以及數據整合與累積，達到分群分眾、進一步深度洞察、分析、預測，及以消費者為中心的個人化精準行銷。