愛酷智能科技透過「AccuID 專利識別技術」協助企業埋碼、追蹤、採集並整合用戶於多元渠道的行為。 識別的內容包含「基礎搜集項目」及「事件搜集項目」： ■ 基礎搜集項目：在網頁埋設指定程式碼，當用戶進入網頁，追蹤程式會自動產出一組專屬該使用者的 FPC (Finger Print Code) 數位指紋碼。 ■ 事件搜集項目：於網站中針對指定行為埋設程式碼，此為「事件追蹤設定」，事件類型包含點擊、註冊會員等特定行為，當用戶完成特定行為，則觸發該事件代碼，會被記錄在上述那一組 FPC，並可整合 GA4 等多源數據，產生更多用途的應用情境。 歸戶：當用戶完成「事件搜集項目」中的「註冊會員」或「會員跨渠道綁定」，或是透過企業 API 串接會員資料，AccuCDP 即可透過「唯一值」將用戶在不同渠道的行為（及對應的 FPC）整合歸戶，此「唯一值」必須是專屬該用戶、且不重複的資料，例如：會員卡號、手機號碼、Email 等，由品牌自行定義。