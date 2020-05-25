MAdTech布局?愛酷攜手各方合作夥伴，啟動數據整合市場

面對市場上的DMP、CDP還有MarTech等熱詞，對品牌企業而言到底要如何選擇或是做出最佳的應用？其實數位行銷一直在追求的不外是更快把對的訊息找給對的用戶看。所以從過去的聯播網行銷、關鍵字行銷再到程式化購買，其實都是一樣目的，只是隨著數位行銷的技術進步，才不斷發生變化。