在未來，所有
行銷都與科技有關

In the future, everything is related to the technology including marketing.

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愛酷智能是您MarTech轉型的最佳夥伴

行銷科技(MarTech)已是世界趨勢，在新時代企業將運用科技整合系統、客戶關係以及外部行銷活動，達成更精準的溝通及更佳的行銷投資報酬率。
愛酷智能致力於協助企業在行銷上進行科技轉型，藉由AI人工智慧分析技術，專注於跨渠道數據整合與應用，透過獨家的數位指紋技術，整合平台流量、對話式商務（Conversational Commerce）以及OMO線上線下整合應用，為企業在行銷大數據時代下提供一站式的解決方案。

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AccuCDP logo 跨渠道客戶數據平台

彙整跨渠道平台及裝置數據，結合數位指紋比對技術與人工智慧分析技術，為企業打造專屬的第一方數據行銷科技平台。

數位足跡

客戶分眾管理

相近客層挖掘

廣告效益轉換分析

行銷活動管理

AccuNix CDP跨渠道客戶數據平台

AccuNix 一站式科技行銷系統

跨渠道的對話式商務布建

透過AccuNix行銷人員可以快速建立跨平台的對話式商務架構，且同時自動比對用戶足跡、建立特徵標籤，精準有效的執行行銷活動。

快速導入、立即訓練的智慧客服應用

AccuNix有效整合了自然語意以及推薦系統，讓行銷人員除了透過情境建構對話式商務外，也能搭配AI應用，建立強大的智慧客服以及索引系統，並且應用於各種通訊軟體、社群與平台。

多元應用模組

依據各產業特性，AccuNix擁有多種情境與技術模組，包含人臉辨識、文字萃取、圖像辨識等，並結合人工智慧與新觸點數據蒐集，整合CRM，與客戶數據平台CDP（Customer Data Platform）為對話式商務帶來更佳的成效。

愛酷提供的服務

  • 新強效行銷工具

    透過多項專利開發模組，提供行銷人員高效率工作模式，讓企業應用可參考性數據化資料與模組化的架構來管理與做各項行銷方案，是一站式管理行銷方案的最佳利器。

  • 多渠道數據收集

    整合站內行為、站外追蹤、搜尋引擎、社交網站等多樣化的數據，跨平台整合第一方用戶數據資料，將大數據轉換成視覺化的呈現，並提供專業分析報告的輸出。

  • 輕易對接IT部門

    透過雲端技術工具，依照企業行銷部門的需求串接，不需透過第三方技術部門也能完整佈建，達到高效率的導入與執行，提升行銷部門機動性與降低導入AI技術門檻。

  • 全新接觸點/應用

    應用人臉辨識，圖像，OCR等行銷科技與機器學習技術，結合創新，讓消費者在不同溝通渠道中，透過活動與專案方式掌握受眾與客戶的行為，應用多元的數據，提升用戶的終身價值。

愛酷Martech選文

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得獎紀錄

2018LINE黑客松

2018 / 09

台灣LINE黑客松冠軍

透過LINE Chatbot聊天機器人製作出個人事務管理的 -「金魚腦」來紀錄、追蹤、通知你的生活大小事。

2018工業局資訊應用服務創新創業新秀選拔

2018 / 09

2018工業局資訊應用服務創新創業新秀選拔銀獎

結合AI圖像辨識及協同照護管理提供藥物辨識、提醒用藥、及通知回診等功能，成為現代居家照護的好幫手。

微軟新創加速器

2019 / 04

入選首屆微軟新創加速器

透過科技實現不一樣的行銷創意，為客戶打造品牌及高效益智慧化行銷商業模式，成功入選首屆微軟新創加速器。

PwC資誠創業成長加速器

2019 / 05

入選PwC資誠創業成長加速器

以人工智慧及數據技術協助企業發展科技行銷，打造企業第一方有效數據，成功入選PwC資誠創業成長加速器。

Meet Neo Star

2019 / 09

Meet Neo Star 年度最具成長潛力新創

將AI技術運用於跨渠道精準投放，利用數位追蹤技術描繪消費者輪廓，獲選為2019 Neo Star top 30 殊榮。

微軟AI infinity

2019 / 11

微軟AI infinity AI 創新啟動獎

愛酷致力實現AI應用於多種場景和展現產業特性數位轉型，榮獲微軟AI Infinity 2019 AI 創新啟動獎。

微軟AI100計畫

2018 / 09

入選微軟AI 100計畫

以索引追蹤技術、AI人工智慧、數位足跡提供企業客戶跨渠道一站式整合數據系統服務獲得入選微軟AI100計畫。

LINE官方技術夥伴

2019 / 07

LINE官方技術夥伴

2019年愛酷智能科技正式成為LINE官方技術夥伴，歷屆專案執行中已大量透過LINE Chatbot完整融合客戶行銷目的，未來將持續使用LINE Business Platform API提供客戶多元應用。

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