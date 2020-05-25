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May 25, 2020
MAdTech布局?愛酷攜手各方合作夥伴，啟動數據整合市場
面對市場上的DMP、CDP還有MarTech等熱詞，對品牌企業而言到底要如何選擇或是做出最佳的應用？其實數位行銷一直在追求的不外是更快把對的訊息找給對的用戶看。所以從過去的聯播網行銷、關鍵字行銷再到程式化購買，其實都是一樣目的，只是隨著數位行銷的技術進步，才不斷發生變化。
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Apr 28, 2020
店面、電商業績兩樣情，新冠疫情將成全通路分水嶺
迎向全通路時代，零售業應該如何佈局呢？愛酷智能科技行銷處協理吳健宇指出，零售業的關鍵要素已經大幅改變，從最早期的「貨、場、人」到「場、貨、人」，現在則變成「人、貨、場」，進入全通路時代後，包括社交媒體、廣告、手機購物、實體店鋪、電商平台、售後服務等環節都是以消費者為中心，消費者的地位從來沒有這麼重要過。
May 18, 2020
智能行銷的起點 ｜AccuCDP 客戶數據平台
21世紀，誰能掌握更多的數據，誰就能在激烈的市場競爭中殺出一條血路。但是，當海量的數據都集中在 Google、Amazon 等科技巨頭手中，品牌方該如何贏回行銷的自主權？ CDP — 顧客數據平台是你的解答！