Low-Code（低程式碼開發）一站式行銷系統
降低 MarTech 導入門檻，行銷人員更易上手
自有產品「AccuCDP 跨渠道顧客數據平台」、「AccuNIX 對話式商務應用平台」清楚易懂的操作介面，協助行銷部門達到去 IT 化的數據整合應用與決策。
- 數據搜集整合歸戶
- AI 標籤系統分群分眾
- 多元行銷出口投放
- 自動化行銷精準推播
第三方 Cookie 即將消失，數據很重要，但應該如何整合數據資產？怎麼有效運用數據，創造專屬顧客體驗？
自有產品「AccuCDP 跨渠道顧客數據平台」、「AccuNIX 對話式商務應用平台」清楚易懂的操作介面，協助行銷部門達到去 IT 化的數據整合應用與決策。
AccuID 識別技術等多項專利，可理解用戶的跨渠道行為，整合匿名資料，並結合多源數據應用、與 CRM、POS 等實名資料打通歸戶，將其轉換為高價值數據，還原消費者真實樣貌。
愛酷智能科技數據科學團隊所開發的「Accu3DM 數據驅動決策引擎」，應用 AI 演算法作為兩套產品「AccuCDP 跨渠道顧客數據平台」與「AccuNIX 對話式商務應用平台」的數據動能，能達到更進階的深度分析與消費者行為預測。