AI 人工智慧驅動決策

人工智慧加值，深度分析進階預測

愛酷智能科技數據科學團隊所開發的「Accu3DM 數據驅動決策引擎」，應用 AI 演算法作為兩套產品「AccuCDP 跨渠道顧客數據平台」與「AccuNIX 對話式商務應用平台」的數據動能，能達到更進階的深度分析與消費者行為預測。