監督式學習：判別模型，進行分類 AI 有兩種訓練方式，過往傳統式的 AI 最常使用的方式是「監督式學習」，簡單來說你可以給機器一個東西，然後告訴它這是什麼，請機器記下來，未來機器只要看到這項東西，就會辨識出來。 非監督式學習：生成模型，進行產出 非監督式學習是一種機器學習方法，讓電腦能夠自行從資料中學習模式和結構，而不需要明確的標籤或指導，讓電腦自己發現資料的特點和相似之處，然後將它們分組或分類，從而得出有價值的資訊。人類可以告訴 AI 一個目標，但在關鍵的環節，讓 AI 自己去摸索如何達成目標。