Accu3DM 如何應用至愛酷的產品中？
Accu3DM 賦能 AccuCDP，建立 360 度消費者輪廓，挖掘用戶消費意圖與行為，於儀表板視覺化資料洞察，並讓品牌輕鬆於標籤系統圈選受眾，最終達到個人化預測，透過自動化行銷進行智能推薦。
Accu3DM 驅動 AccuNIX 進行精準用戶分群，分析用戶活躍度，讓品牌透過標籤系統圈選對應受眾，達到標籤靈活運用。
將行銷關鍵指標彙整為清楚易懂的圖表，可輕鬆洞察變化趨勢，解構問題與痛點，並依此做出決策與行動。
梳理與分析多渠道數據，完整消費者輪廓，亦透過 AI 演算法進行精準用戶分群、行為模式探勘，以達到個人化推薦，打造個人化行銷策略。
透過 AI 建模預測品牌未來數據整體趨勢，包括銷售營業額、預期流量等。亦針對個人做預測，包括用戶存活率、回購率等，以掌握最佳溝通時機點。
Accu3DM 賦能 AccuCDP，建立 360 度消費者輪廓，挖掘用戶消費意圖與行為，於儀表板視覺化資料洞察，並讓品牌輕鬆於標籤系統圈選受眾，最終達到個人化預測，透過自動化行銷進行智能推薦。
Accu3DM 驅動 AccuNIX 進行精準用戶分群，分析用戶活躍度，讓品牌透過標籤系統圈選對應受眾，達到標籤靈活運用。
透過 FPC（Finger Print Code）指紋碼追蹤技術，採集用戶於多渠道行為，可精準識別匿名單一用戶在不同裝置、瀏覽器產生的多個指紋碼，整合歸戶為唯一識別碼 AccuID。
根據 AccuCDP 跨渠道顧客數據平台、AccuNIX 對話式商務應用平台所搜集到的用戶數位足跡，利用「觸發型標籤」、「探勘型標籤」有效捕捉用戶近期的消費意圖、長期消費習慣，進而建構完整的用戶樣貌。
藉由與社交平台串接以取得用戶數位足跡，進行分析後可提供針對每一商家提供其經營成效指標、用戶使用狀態，進而進行精準行銷。
利用藥物管理模組取得藥單上的用藥資訊，並透過功能模組提醒用藥時間及方式，亦可取得醫事相關訊息。
利用字詞語法修正模組，將翻譯後文句進行特定領域字詞的替換，以解決翻譯平台的翻譯正確性。
針對檔案進行關鍵字解析以加強搜尋速度，或透過雲端平台接收使用者輸入之含有關鍵字的自然語法，並進行文件搜尋，以縮短使用者搜尋資料的時間。
包含 OCR 與計算管理模組，將轉化後的不動產證明與戶籍謄本進行文字分析與繼承關係運算，可減少因紙本文件內容複雜而造成繼承訴訟的不便。