防詐騙聲明：切勿相信任何冒充本公司名義之會員招募與費用支付。 查看完整聲明稿

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  • 解決方案
    行銷科技全面整合
    行銷科技全面整合

    MarTech 範疇很廣，資源分散該如何整合管理？

    數據驅動精準行銷
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    如何整合數據資產，創造專屬顧客體驗？

    各式產業應用模組
    各式產業應用模組

    每個產業都有各自的需求與規範，模組化的產品能滿足我們的需求嗎？

  • 產品
    跨渠道顧客數據平台
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    個人化精準行銷，多元智能應用

    對話式商務應用平台
    對話式商務應用平台

    多渠道 Chatbot 整合，OMO 互動全掌握

  • 服務
    品牌營運
    品牌營運

    協助品牌提升商業目標價值，提供最適切的數位體驗行銷。

    雲端規劃
    雲端規劃

    三階段整合規劃，建構最穩固的行銷基底。

  • 關於愛酷
    企業理念
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    研發成果
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    發展沿革
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    人才招募
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  • 資源中心
    愛酷洞察
    愛酷新聞
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    各式產業應用模組
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    品牌營運
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研發成果

研發成果

愛酷持續推動多項研發計畫，並獲得多項專利。
數據驅動決策引擎

數據驅動決策引擎

愛酷智能科技獨家 AI 演算法，協助客戶透過 AccuCDP、AccuNIX 打造以數據為核心的行銷決策。
透過資料探勘、AI 建模等技術，將品牌線上、線下的數據彙整，轉化爲深度洞察，亦可預測未來，以輔助品牌透過數據做出最佳決策。
資料視覺化
資料視覺化

將行銷關鍵指標彙整為清楚易懂的圖表，可輕鬆洞察變化趨勢，解構問題與痛點，並依此做出決策與行動。

深度洞察
深度洞察

梳理與分析多渠道數據，完整消費者輪廓，亦透過 AI 演算法進行精準用戶分群、行為模式探勘，以達到個人化推薦，打造個人化行銷策略。

行銷預測
行銷預測

透過 AI 建模預測品牌未來數據整體趨勢，包括銷售營業額、預期流量等。亦針對個人做預測，包括用戶存活率、回購率等，以掌握最佳溝通時機點。

Accu3DM 如何應用至愛酷的產品中？

Accu3DM 賦能 AccuCDP，建立 360 度消費者輪廓，挖掘用戶消費意圖與行為，於儀表板視覺化資料洞察，並讓品牌輕鬆於標籤系統圈選受眾，最終達到個人化預測，透過自動化行銷進行智能推薦。

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Accu3DM 驅動 AccuNIX 進行精準用戶分群，分析用戶活躍度，讓品牌透過標籤系統圈選對應受眾，達到標籤靈活運用。

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發明專利

  • 01
    AccuID 專利識別技術
    arrow_down

    透過 FPC（Finger Print Code）指紋碼追蹤技術，採集用戶於多渠道行為，可精準識別匿名單一用戶在不同裝置、瀏覽器產生的多個指紋碼，整合歸戶為唯一識別碼 AccuID。

  • 02
    用戶行為分析與標籤
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    根據 AccuCDP 跨渠道顧客數據平台、AccuNIX 對話式商務應用平台所搜集到的用戶數位足跡，利用「觸發型標籤」、「探勘型標籤」有效捕捉用戶近期的消費意圖、長期消費習慣，進而建構完整的用戶樣貌。

  • 03
    社交平台商家訊息圈用戶使用狀態分析
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    藉由與社交平台串接以取得用戶數位足跡，進行分析後可提供針對每一商家提供其經營成效指標、用戶使用狀態，進而進行精準行銷。

  • 04
    雲端醫藥服務管理
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    利用藥物管理模組取得藥單上的用藥資訊，並透過功能模組提醒用藥時間及方式，亦可取得醫事相關訊息。

  • 05
    智能學習語詞編修與多國語言互譯
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    利用字詞語法修正模組，將翻譯後文句進行特定領域字詞的替換，以解決翻譯平台的翻譯正確性。

  • 06
    運用文字解析與自然語言輸入進行文件搜尋
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    針對檔案進行關鍵字解析以加強搜尋速度，或透過雲端平台接收使用者輸入之含有關鍵字的自然語法，並進行文件搜尋，以縮短使用者搜尋資料的時間。

  • 07
    不動產持分與繼承計算管理
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    包含 OCR 與計算管理模組，將轉化後的不動產證明與戶籍謄本進行文字分析與繼承關係運算，可減少因紙本文件內容複雜而造成繼承訴訟的不便。

聯絡我們
愛酷智能科技股份有限公司
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  • phone +886-2-2711-2900
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防詐騙聲明

近日有不肖人士冒用本公司之名義，對外招募合作會員，要求共同出資完成收益，騙取會員支付技術服務費用。

本公司特此聲明，切勿相信非愛酷智能科技官方提供之文件與資訊，若有任何疑問，請撥打「反詐騙專線 165」。