展示如何依循完整的 Martech 流程，
為品牌帶來長期成效和洞察。
盛會匯集業界頂尖夥伴：
全方位行銷科技賦能專家Accuhit、
全渠道數據平台Migo、
數據洞察先鋒引客數據InvosData、
新型態數據行銷專家MESh＋、
雲端運算專家AWS、
精準廣告策略專家AD2
掌握 2024 MarTech 市場趨勢，
提前佈局 2025 精準行銷
Accuhit 愛酷智能邀請您共同探索
Martech 進階時代的無限可能！
講者介紹
鄭子豪 Aaron Cheng
引客數據 InvosData 商務總監
憑藉超過十年的國內外行銷科技與市場策略經驗，專注於以實體購買數據驅動的行銷解決方案來提升品牌的全實體通路的數位行銷效能。擅長將複雜的消費者行為轉化為商業策略，協助品牌脫穎而出。
陳俊甫 Fergus Chen
Migo Data Solutions 總經理
具有軟體工程及行銷跨領域背景，擁有超過 10 年的顧客數據相關服務經驗。從產品管理、數據分析到營銷策略，擅長將複雜的技術概念轉化為易於理解的產品，協助品牌累積數據資產，為品牌提升顧客價值。
胡洸瑞 Rick Hu
MESh+洰和數據行銷 董事總經理
在數位行銷傳播領域超過27年經驗，經歷跨渠道平台發展、媒體傳播策略的實作經驗，並從廣泛的專業背景中以數據為核心，整合策略、媒體、與技術來為客戶提供轉型服務。
黃振萬 Derek Huang
AWS全球專家團隊 資深數據分析專家
Derek 是 AWS 全球專家團隊的資深數據分析專家；20年資訊服務產業歷練，在數據分析解決方案與規劃數據湖策略有10多年經驗，並具有數據挖掘和機器學習演算法專業技能。
鄭凱文 Kevin Zheng
艾迪英特 Ad2iction資深業務總監
擁有超過十年數位行銷經驗，專精於聯播網創意廣告策略及數位媒體整合行銷，於2024年榮獲鄧白氏台灣中小企業精英獎。透過數據驅動的創新策略，致力協助企業推動數位轉型及業務增長。
林雨諄 Jed Lin
愛酷智能科技產品總監
擁有近二十年行銷經驗，曾任職於4A廣告代理商與Yahoo奇摩，專長行銷策略與數位行銷，包括多方數據、個人化廣告、多渠道媒體及AR/VR新科技應用。
林柏誠 Pedro Lin
愛酷智能科技品牌營運中心 客戶總監
8 年以上數位行銷與廣告實務經驗，曾任於奧美廣告擔任顧客體驗專案副總監。擅長運用新技術與 MarTech 工具，規劃並執行高度客製化的消費者體驗專案，具備數據思維協助客戶角度洞察需求。
報名表單
活動議程
13:30-14:00
報到+攤位展覽
14:00-14:10
CEO 致詞+大合照
14:10-14:35
愛酷行銷雲：科技無限堆疊 驅動全域行銷進化
14:35-14:55
AI賦能的數據分析：高效能洞察客戶之道
14:55-15:15
從數據到行動：以數據為核心的行銷推展變革
15:15-15:35
實體通路革新：打破實體通路壁壘，精準實體行銷
15:35-15:55
品牌數據資產的全方位管理：從數據穿透到數據增值
15:55-16:10
數據賦能：打造正港RMN媒體新篇章
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