涵蓋了許多專業的設計工具，如 Photoshop、Illustrator、InDesign 等，支持用於照片編輯、圖形設計、排版等不同領域。通過訂閱 Creative Cloud，用戶可以獲得最新版本的軟體及不斷更新的功能和服務。
支持在多個平臺上創建高質量的三維和二維遊戲和交互式內容。並提供豐富的開發工具，具有廣泛的擴展性，使得開發人員可以創建出色的遊戲和應用程式，同時滿足不同平臺的需求。
提供包括 AutoCAD、Revit、Maya 和 Fusion 360 等在內的多種重要設計軟體。應用於建築、工程、製造和娛樂等領域，為專業人士提供了強大的設計、建模和渲染工具。
是由微軟所提供的訂閱式服務，包括 Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook 等常用的辦公軟體。使用者可以在多設備上使用這些工具，並可付費升級使用 Copilot 提高生產力。
是由 Google 所提供的雲端辦公軟體，包含 Gmail、Google Drive 等工具，提供了安全、即時的協作平臺，使團隊成員能夠輕鬆地共享文檔、溝通和協作，從而提高團隊生產力。
為專業的 PDF 編輯和閱讀軟體，具有創建、編輯、轉換和組織 PDF 文檔的功能。提供了安全性和合規性工具，以確保文檔的保護和完整性，廣泛應用於商業和個人用途。
GitHub 提供了代碼管理、問題追踪、程式碼審查、部署等功能。開發人員可在此上建立項目、貢獻程式碼、協作開發，並可使用 Copilot Github 提高開發效率。
為開源 NoSQL 數據庫管理系統，採用文檔導向的資料模型，支持複雜的查詢操作，並提供高度靈活性和擴展性。MongoDB 適用於各種應用，例如Web應用、分析和大數據等，能夠應對不斷增長的數據需求。
提供虛擬化軟體與服務，產品廣泛應用於雲計算、數據中心和企業 IT 環境中，有助於提高效率、可靠性和安全性。VMware 的產品範疇包括虛擬化平台、存儲、網路與安全解決方案等。
提供強大的安全性、多樣的應用程式支援和易用性，並與其他微軟產品無縫整合。 Microsoft SQL Server 是微軟開發的關聯式數據庫管理系統 (RDBMS)。它具有強大的數據管理和分析功能，用於存儲和檢索數據，並支持業務應用程式的開發和運行。