UnifyMA
行銷自動化方案
行銷自動化方案
整合網站、APP、CRＭ、社群聊天平台的第一方數據，優化會員數據整合。
彈性且豐富的自動化數據貼標為客戶定位，打造個人化精準行銷。
直覺化的自動行銷，可藉由腳本設定輕鬆完成，大幅降低行銷人員負擔。
AccuID 專利識別技術與社群匿名綁定技術，非會員與會員都能進行綁定，整合網站、APP、CRM 系統、社群聊天平台的第一方數據，完整掌握消費者樣貌。
擁有彈性的貼標機制，可以針對網站、APP 的使用者行為、LINE OA 的好友互動行為分別貼標，將消費者分群，讓行銷活動可以更加精準，發揮更大效益。
過往在 Email、SMS、LINE 的廣告發送仰賴行銷人員逐一設定，對大量消費者溝通時往往只能統一發送。藉由自動化行銷的腳本設定，可針對不同標籤的消費者自動推播，在對的時間立刻給予對的廣告訊息，有效提升顧客體驗。
UnifyMA 加入生成式 A I功能，簡單輸入活動主題、產品、目標族群、客戶問題等資訊，就可快速生成行銷文案及 LINE 一對一客服回覆，大幅降低行銷人員負擔。
連絡先情報を頂きまして誠にありがとうございます。無料のコンサルティングを提供する担当者を手配致します。