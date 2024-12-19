鄭子豪 Aaron Cheng 引客數據 InvosData 商務總監 憑藉超過十年的國內外行銷科技與市場策略經驗，專注於以實體購買數據驅動的行銷解決方案來提升品牌的全實體通路的數位行銷效能。擅長將複雜的消費者行為轉化為商業策略，協助品牌脫穎而出。

陳俊甫 Fergus Chen Migo Data Solutions 總經理 具有軟體工程及行銷跨領域背景，擁有超過 10 年的顧客數據相關服務經驗。從產品管理、數據分析到營銷策略，擅長將複雜的技術概念轉化為易於理解的產品，協助品牌累積數據資產，為品牌提升顧客價值。

胡洸瑞 Rick Hu MESh+洰和數據行銷 董事總經理 在數位行銷傳播領域超過27年經驗，經歷跨渠道平台發展、媒體傳播策略的實作經驗，並從廣泛的專業背景中以數據為核心，整合策略、媒體、與技術來為客戶提供轉型服務。

黃振萬 Derek Huang AWS全球專家團隊 資深數據分析專家 Derek 是 AWS 全球專家團隊的資深數據分析專家；20年資訊服務產業歷練，在數據分析解決方案與規劃數據湖策略有10多年經驗，並具有數據挖掘和機器學習演算法專業技能。

鄭凱文 Kevin Zheng 艾迪英特 Ad2iction資深業務總監 擁有超過十年數位行銷經驗，專精於聯播網創意廣告策略及數位媒體整合行銷，於2024年榮獲鄧白氏台灣中小企業精英獎。透過數據驅動的創新策略，致力協助企業推動數位轉型及業務增長。

林雨諄 Jed Lin 愛酷智能科技產品總監 擁有近二十年行銷經驗，曾任職於4A廣告代理商與Yahoo奇摩，專長行銷策略與數位行銷，包括多方數據、個人化廣告、多渠道媒體及AR/VR新科技應用。