企業 AI 時代來臨

為什麼你現在就需要擁有自己的企業 AI ?!
企業利用 AI 的能力，快速且精準地生成內容以大量節省投注在庶務上的時間與資源，進而專注於其他重要任務。
工作效率優化
減少人力成本
內容品質提升
工作效率優化
利用生成式 AI 加上企業知識庫的串接，可以快速且大量的生成內容、文案，並且協助工作者進行產出，減少繁瑣作業時間，大幅提高工作效率。
減少人力成本
利用生成式 AI 可以協助進行客服、企業教育訓練等過往需要人力進行的工作，降低企業人力成本負擔，將既有人力進行更有效的安排。
內容品質提升
過往以人力回覆的內容，儘管進行過教育訓練，仍還是或多或少會有不盡符合企業標準的地方，然而使用生成式 AI 可生成具有一致性且標準的內容，提升內容品質，優化使用者的滿意度。
一站式開啟 AI 旅程，企業內外，多種情境應用
AccuFlow.ai 可藉由建立不同資料庫以及串連不同渠道完成各種情境應用，為企業從內部到外部全方位提供助力。
對外應用
智能客服、產品推廣、介紹導覽
對內應用
知識管理、翻譯摘要、輔助真人
角色/專家扮演
虛擬人物、互動挖掘、形象代言
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企業專屬知識庫，為你的人工智慧賦能
一站式開啟 AI 旅程，高效建構模型
無需工程師或專業技術人員，即可簡單完成 AI 模型建立，輕鬆為您的企業打造專屬的 GPT。
知識庫 KB
資料導入：接受多種格式資料進行上傳，亦可以串接雲端資料庫或是讀取網頁連結資訊。 資料清洗：可將取得得資料進行整理分類，成為 AI 可接受格式，並建議資料庫。
AI Ｍodel
提供多種 AI 模型進行選擇，系統會自動進行連結整合。
Channel
提供多種渠道進行串接應用 IM：LINE、WhatsApp、Slack、Webchat O.W：Workspace tools、Email、CRM System...
Azure OpenAI v.s. OpenAI
Open AI 與 Azure Open AI 究竟有何不同！企業應該如何選擇？
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* AccuFlow.ai 試用版僅開放 WebChat 渠道串接，提供：「知識庫」、「機器人」、「渠道設定」、「交談紀錄」等基本版功能試用 14 天。 * 愛酷 AI 顧問將依據您的需求提供對應的諮詢與操作指引。 * 目前諮詢人數眾多，若無法即時提供服務還請海涵。
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