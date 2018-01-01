營運長 COO

林鼎超 Achao Lin

於數位應用整合服務深耕十多年，擅長運用商業數據洞察，進行各產業行銷策略操作。曾帶領團隊開發數據應用相關服務，獲得共 10 項發明專利。獲頒 ICT Month 百大創新產品獎、資策會數據運用金創獎、數位時代最佳產品創新、技術創新獎，且獲邀天下雜誌 AI Day 與商業周刊數位轉型力等論壇講師及電腦公會業師。