直覺式自動化行銷 將流程化繁為簡

過往在 Email、SMS、LINE 的廣告發送仰賴行銷人員逐一設定，對大量消費者溝通時往往只能統一發送。藉由自動化行銷的腳本設定，可針對不同標籤的消費者自動推播，在對的時間立刻給予對的廣告訊息，有效提升顧客體驗。