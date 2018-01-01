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  • 解決方案

    行銷科技全面整合
    行銷科技全面整合

    MarTech 範疇很廣，資源分散該如何整合管理？

    數據驅動精準行銷
    數據驅動精準行銷

    如何整合數據資產，創造專屬顧客體驗？

    各式產業應用模組
    各式產業應用模組

    每個產業都有各自的需求與規範，模組化的產品能滿足我們的需求嗎？

  • 產品

    跨渠道顧客數據平台
    跨渠道顧客數據平台

    個人化精準行銷，多元智能應用

    對話式商務應用平台
    對話式商務應用平台

    多渠道 Chatbot 整合，OMO 互動全掌握

  • 服務

    品牌營運
    品牌營運

    協助品牌提升商業目標價值，提供最適切的數位體驗行銷。

    雲端規劃
    雲端規劃

    三階段整合規劃，建構最穩固的行銷基底。

  • 關於愛酷

    企業理念
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    研發成果
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    發展沿革
    發展沿革
    人才招募
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  • 資源中心

    愛酷洞察
    愛酷新聞
    成功案例
服務團隊

服務團隊

具開創思維的百人團隊，擁有 50% 技術開發、50% 專案行銷 DNA。

核心團隊

執行長 CEO

執行長 CEO

林庭箴 Jason Lin

曾任台灣房屋雲端中心執行長，並以數位策略獲台灣百大經理人，擁有超過 15 年的數據應用與行銷實務經驗，協助各大品牌完成產業數位轉型。2018 年創辦愛酷智能科技，現帶領百人團隊，運用顧客數據平台與多通路整合技術，協助企業打造智慧行銷方案。

營運長 COO

營運長 COO

林鼎超 Achao Lin

於數位應用整合服務深耕十多年，擅長運用商業數據洞察，進行各產業行銷策略操作。曾帶領團隊開發數據應用相關服務，獲得共 10 項發明專利。獲頒 ICT Month 百大創新產品獎、資策會數據運用金創獎、數位時代最佳產品創新、技術創新獎，且獲邀天下雜誌 AI Day 與商業周刊數位轉型力等論壇講師及電腦公會業師。

商務長 CBO

商務長 CBO

吳健宇 Mike Wu

負責事業群營運、商機拓展與達成營收倍數成長的目標，擅長將商業策略思維與創新應用加以整合，運用 MarTech 建立客戶服務模式並且從中發展產品應用。現兼任愛酷智能科技與關鍵評論網合資之數據公司達思智能科技執行董事。 

財務長 CFO

財務長 CFO

姜家宏 Gavin Jiang

曾任神基科技財務長暨董事長特助 12 年，企業財務分析與經營管理資歷超過 25 年。曾負責豐達科技之併購案，並榮獲併購金鑫獎；亦完成美國警用智慧監控軟體 WHP 公司之合併換股案，跨入軟體平台領域與大數據雲端分析服務。為愛酷創始團隊成員，負責財務資金管理、併購策略與產業分析。

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