Accu3DM 如何應用至愛酷的產品中？
Accu3DM 賦能 AccuCDP，建立 360 度消費者輪廓，挖掘用戶消費意圖與行為，於儀表板視覺化資料洞察，並讓品牌輕鬆於標籤系統圈選受眾，最終達到個人化預測，透過自動化行銷進行智能推薦。
Accu3DM 驅動 AccuNix 進行精準用戶分群，分析用戶活躍度，讓品牌透過標籤系統圈選對應受眾，達到標籤靈活運用。
將行銷關鍵指標彙整為清楚易懂的圖表，可輕鬆洞察變化趨勢，解構問題與痛點，並依此做出決策與行動。
梳理與分析多渠道數據，完整消費者輪廓，亦透過 AI 演算法進行精準用戶分群、行為模式探勘，以達到個人化推薦，打造個人化行銷策略。
透過 AI 建模預測品牌未來數據整體趨勢，包括銷售營業額、預期流量等。亦針對個人做預測，包括用戶存活率、回購率等，以掌握最佳溝通時機點。
Accu3DM 賦能 AccuCDP，建立 360 度消費者輪廓，挖掘用戶消費意圖與行為，於儀表板視覺化資料洞察，並讓品牌輕鬆於標籤系統圈選受眾，最終達到個人化預測，透過自動化行銷進行智能推薦。
Accu3DM 驅動 AccuNix 進行精準用戶分群，分析用戶活躍度，讓品牌透過標籤系統圈選對應受眾，達到標籤靈活運用。