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  • 解決方案

    行銷科技全面整合
    行銷科技全面整合

    MarTech 範疇很廣，資源分散該如何整合管理？

    數據驅動精準行銷
    數據驅動精準行銷

    如何整合數據資產，創造專屬顧客體驗？

    各式產業應用模組
    各式產業應用模組

    每個產業都有各自的需求與規範，模組化的產品能滿足我們的需求嗎？

  • 產品

    跨渠道顧客數據平台
    跨渠道顧客數據平台

    個人化精準行銷，多元智能應用

    對話式商務應用平台
    對話式商務應用平台

    多渠道 Chatbot 整合，OMO 互動全掌握

  • 服務

    品牌營運
    品牌營運

    協助品牌提升商業目標價值，提供最適切的數位體驗行銷。

    雲端規劃
    雲端規劃

    三階段整合規劃，建構最穩固的行銷基底。

  • 關於愛酷

    企業理念
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    研發成果
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    發展沿革
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  • 資源中心

    愛酷洞察
    愛酷新聞
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研發成果

研發成果

愛酷持續推動多項研發計畫，並獲得多項專利。
數據驅動決策引擎

數據驅動決策引擎

愛酷智能科技獨家 AI 演算法，協助客戶透過 AccuCDP、AccuNix 打造以數據為核心的行銷決策。
透過資料探勘、AI 建模等技術，將品牌線上、線下的數據彙整，轉化爲深度洞察，亦可預測未來，以輔助品牌透過數據做出最佳決策。
資料視覺化
資料視覺化

將行銷關鍵指標彙整為清楚易懂的圖表，可輕鬆洞察變化趨勢，解構問題與痛點，並依此做出決策與行動。

深度洞察
深度洞察

梳理與分析多渠道數據，完整消費者輪廓，亦透過 AI 演算法進行精準用戶分群、行為模式探勘，以達到個人化推薦，打造個人化行銷策略。

行銷預測
行銷預測

透過 AI 建模預測品牌未來數據整體趨勢，包括銷售營業額、預期流量等。亦針對個人做預測，包括用戶存活率、回購率等，以掌握最佳溝通時機點。

Accu3DM 如何應用至愛酷的產品中？

Accu3DM 賦能 AccuCDP，建立 360 度消費者輪廓，挖掘用戶消費意圖與行為，於儀表板視覺化資料洞察，並讓品牌輕鬆於標籤系統圈選受眾，最終達到個人化預測，透過自動化行銷進行智能推薦。

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Accu3DM 驅動 AccuNix 進行精準用戶分群，分析用戶活躍度，讓品牌透過標籤系統圈選對應受眾，達到標籤靈活運用。

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